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تعيين الدكتور محمود صديق قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:46 ص
تعيين الدكتور محمود صديق قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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قرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، تكليف الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلى بأسيوط، وذلك لحين تعيين نائب وفقا للإجراءات القانونية.

تدرج نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط الجديد فى التعليم الأزهرى وحفظ القران الكريم فى سن مبكرة، وتميز بالنبوغ والتفوق، حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية وكان من المتفوقين على مستوى الجمهورية، التحق بعدها بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام 1993 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

وعين نائبا بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعى عام 1995، ثم حصل على الماجستير فى تخصص جراحة العظام عام 1999، وعين مدرسا مساعدا بالقسم ثم تم ابتعاثه إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه فى مجال جراحة العظام بالتخصص الدقيق فى مجال تشخيص وعلاج أورام العظام.

وحصل على زمالة جراحة العظام من ألمانيا عام 2003 وعاد إلى القاهرة ليصبح أول متخصص فى مجال أورام العظام فى جامعة الأزهر، وبعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عاد إلى مصر وحصل بعدها على دكتوراه أخرى فى مجال أورام وجراحة العظام.

كما عين صديق مدرسا بقسم العظام فى عام 2005 ثم تدرج ورقى إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية، وهى أعلى درجة علمية، وشارك فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعد من الكفاءات المتميزة علميا وخلقيا.

تولى ملف التميز الخاص بكلية الطب عام 2017، وحصلت فيه الجامعة على مركز ممتاز للمستوى الطبى، وعين أول وكيل لكلية الطب للدراسات العليا والبحوث فى 1 نوفمبر 2017م، ثم عميدا للكلية فى 1 أغسطس 2019م.

 


كلية الطب

جامعة الازهر

نائب اسيوط

الازهر الشريف

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