تعرف على 9 قواعد للمشاركة فى انتخابات الأطباء قبل فتح باب التصويت

تفتح نقابة الأطباء، باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي على مستوى الجمهورية، لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، حتى الخامسة مساء.

ويستعرض "اليوم السابع"، في هذا التقرير أبرز القواعد التي حددتها لجنة الإشراف على الانتخابات للمشاركة بالتصويت:

1.لا يسمح للطبيب بعمل توكيل لغيره للإدلاء بصوته بدلاً عنه، ولا يقبل الصوت إلا في حال حضور الطبيب للإدلاء بصوته في انتخابات الأطباء "بنفسه".

2.وللأطباء العاملين بالخارج، لا يسمح بتفويض أو عمل توكيل لأحد من الأطباء للتصويت بدلاً منه، لوجوده خارج البلاد أو بعيدًا عن مقره الانتخابي.

3.الإدلاء بالأصوات في الانتخابات منفردًا وسريًا.

4.لا يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل جماعي أو علني منعًا لحدوث أي تأثير على الناخب وحرصًا على خروج الانتخابات بالشفافية والحياد المطلوبين.

5.طريقة الانتخاب تشمل إعطاء كل طبيب 7 ورقات للانتخاب (3 فرعية + 3 عامة + قطاع) العامة والفرعية ورقة، النقيب ورقة، فوق السن ورقة، تحت السن ورقة.

6.يتم الانتخاب بوضع علامة أمام اسم المرشح ويجب أن يلتزم الطبيب بالعدد المطلوب انتخابه في كل ورقة "لا أكثر ولا أقل" وإلا سيبطل الصوت.

7.في حالة تواجد الطبيب لأي ظرف خارج نطاق المحافظة التي من المفترض أن يدلي بصوته بها عليه أن يتوجه إلى أقرب نقابة فرعية ثم لجنة الوافدين ليقوم بانتخاب (نقيب عام و3 أعضاء نقابة عامة فوق السن "أكثر من 15 سنة قيد"، 3 أعضاء نقابة عامة تحت السن (أقل من 15 سنة قيد)، بالإضافة إلى عضو قطاع "في حالة تواجد الطبيب المنتخِب داخل القطاع".

8.يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلام والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

9.عدم اقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية وعدم تعرض أي مرشح أو مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.