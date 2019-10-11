تراجع الليرة التركية وقلق بين المستثمرين بسبب عدوان أردوغان على سوريا

كتب محمد تهامى زكى

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار فى الوقت الذى يشعر فيه المستثمرون بالقلق إزاء رد الفعل الدولى بسبب العدوان العسكرى الذى يقوده أردوغان ضد سوريا .

ووفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية، تراجعت الليرة إلى 5.88 مقابل الدولار، مقارنة بمستوى إغلاق عند 5.8740 فى اليوم السابق، وهبطت الليرة 0.5% حين بدأت العمليات بضربات جوية، وتتعرض الليرة لضغوط منذ أعلن البيت الأبيض انسحاب قوات أمريكية من المنطقة السورية قرب الحدود مع تركيا.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن عقوبات أمريكية مقترحة على تركيا بعد بدء التوغل، بما فى ذلك استهداف التعاملات العسكرية لأنقرة وأصول أمريكية خاصة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها فى شهر، وبحسب بيانات "آى.إتش.إس ماركت"، زادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمسة أعوام إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس فى نهاية التداولات أمس الأول.

كما تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالى، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته فى ثلاثة أسابيع، وأكبر وتيرة منذ سبعة أشهر حسبما أظهرت بيانات "تريدويب".