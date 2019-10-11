سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.8 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:33 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.8 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.4 مليار ورقة منفذة على 92 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.6 مليار ورقة منفذة على 130 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
 
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 12.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.4 مليون ورقة منفذة على 658 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 36.6% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.40%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 435.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 44.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 622.8 مليون جنيه، بحجم تداول 259.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 35.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.7 مليار جنيه بحجم تداول 694.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 80.2 ألف عملية.
 

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

اخبار البورصة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة