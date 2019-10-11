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تحليل تعاطى المخدرات للفتاة المتهمة بسرقة سيارة وبندقية شاب بالشيخ زايد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:28 م
تحليل تعاطى المخدرات للفتاة المتهمة بسرقة سيارة وبندقية شاب بالشيخ زايد هيروين - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة لـ"رضا.ح" الفتاة المتهمة بسرقة سيارة وبندقية ومحفظة نقود من شاب تربطها به علاقة غير شرعية بالشيخ زايد، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بحبس "سامى.ح" أحد نزلاء دور الايتام والمتهم بمساعدة المتهمة والشروع فى بيع البندقية المسروقة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، كما أصدرت قرار بحبس الفتاة بعدما وجهت لها تهمة السرقة بالإكراه وتعاطى المواد المخدرة، وممارسة الدعارة.

اعترفت ربة المنزل المتهمة بسرقة سيارة وسلاح نارى، من شاب، عقب استدراجه لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد، بالاتهامات المسندة إليها، وقالت فى التحقيقات، إنها تعرفت على المجنى عليه وبعد عدة اتصالات هاتفية بينهما اطمأن إليها، فقررت سرقته.

وتابعت، أنها استدرجت المجنى عليه بحجة ممارسة الرذيلة معها، وطلب منها الذهاب إليه فى منزله بمدينة الشيخ زايد، فوافقت وذهبت إليه فى المعاد المتفق عليه.

وكشفت التحريات أن المتهمة وضعت للمجنى عليه أقراص منومة، عقب وصولها لمسكنه، واستولت على سيارته التى كانت تحتوى على سلاح نارى مرخص، إلا أن السيارة تعطلت، مما دفعها لتركها، والاستيلاء على السلاح.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من صاحب شاب اتهم فيه ربة منزل بسرقة سيارته الملاكى، بالإضافة إلى سلاح نارى مرخص.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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