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تحرير 62 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:22 م
تحرير 62 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة،على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن تحرير 62 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 28 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 20محضر لأصحاب المستودعات،14محضر لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية ، التى ترأسها المحاسب عاطف حسن الجمال ،  وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين،  تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة

وأكد  وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .

 

 


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