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تحرير 1356مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:56 م
تحرير 1356مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال غزالى ، مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى .

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1356 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 542مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و40 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و53مخالفة انتظار خاطئ وحجز18 سيارة وبدون لوحات و158 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو26 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير26 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 23 مخالفة بيئة و 121 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 31 مخالفة خط السير و19 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و19 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 24 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 17 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 67مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و28 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على2 سيارة متروكة و23 مخالفة إزالة فاميه و57 مخالفة مواقف عشوائية و13 مخالفة طمس لوحات معدنية و42 مخالفة تحميل ركاب بالأجر،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


امن الاسماعيلية

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