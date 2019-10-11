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تحرير طفل وإيزيديات عراقيات من قبضة عائلات "داعش" فى سوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:30 م
تحرير طفل وإيزيديات عراقيات من قبضة عائلات "داعش" فى سوريا عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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كشف مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين بالعراق حسين قايدى عن تحرير أربعة أشخاص من قبضة عائلات "داعش" من داخل الأراضى السورية.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن قايدى قوله إن "فرق المكتب تمكنت، مؤخرا، من تحرير ثلاث نساء وطفل إيزيديين، كانوا مختطفين لدى عائلات تنظيم داعش فى داخل مخيم الهول، الواقع فى ريف محافظة الحسكة، شمال شرقى سوريا".

وأكد قايدى أن "النساء الثلاث، والطفل، وهم من أبناء المكون الايزيدي، وصلوا إلى إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "مكتب الإنقاذ مستمر فى البحث عن المختطفات، والمخطوفين الايزيديين، الذين وقعوا بإيدى العصابات الإرهابية، أو الذين لا يزالون فى مخيم الهول".

وحسب الإحصائية التى كشفها مدير مكتب إنقاذ الإيزيدين المختطفات والمختطفين فى إقليم كردستان حسين قايدي، فإن العدد الكلى للمختطفات، والمختطفين، الناجين من قبضة "داعش" بلغ حتى الآن (3487) ناجيا، وناجية.

 


العراق

إيزيديات عراقيات

عائلات داعش

سوريا

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