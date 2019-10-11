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بومة ولا حمامة ولا نسر.. اعرف شخصية زملاء العمل من خلال اختبار علم النفس

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:00 ص
بومة ولا حمامة ولا نسر.. اعرف شخصية زملاء العمل من خلال اختبار علم النفس زملاء العمل ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هل ترغب في التعرف على شخصيات زملائك في العمل؟.. إذا عليك قراءة هذا الإختبار الذي حدده علم النفس وأوضح خلاله أن هناك 4 أنواع من الشخصيات المتواجدة  فى محيط العمل، وهذه الشخصيات يرمز لها الطيور، ولذا عليك التعرف علي نوع الطير الخاص بزميلك ، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " news".

الحمامة، والنسر والبومة والبغبغان..هم طيور التي سنوضح طبيعة شخصية كل منهم خلال الأسطر القادمة، وأنت تستطيع من خلالهم التعرف علي طبيعة زملائك فى العمل، فنجد أن هناك أشخاص المهيمنين، أو المؤثرين أو المستقرين أو  الضميرية، وكل واحدة منهم نوع من أنواع الطيور السابق ذكرها.

لذلك دعونا نلقي نظرة على الطيور الأربعة، ونرى ما إذا كان بإمكانك اكتشاف نفسك من خلال تفصيل شخصيتهم أم لا:

-النسر..
 

الشخصية الأكثر هيمنة والمرتبة، يتسم بالصراحة والحزم والتحفيز والإنجازات ودرجة من السيطرة، ولكن إحذر منه عندما يتعرض للإجهاد لأنه يصبح حازم بدرجة عالية ومثيرة للمشاكل بشكل واضح وقد يصبح في بعض الأحيان مآل للعدوانية في بعض الأحيان.

-البغبغان..
 

الثرثرة وكثرة الكلام هى أهم صفة فى البغبان، ولكن هذه الشخصية يحفزهم التواصل الإيجابى والتغذية الجيدة، والعمل الجماعي،  لكن احترس من تعرضهم للضغط أو الهجوم لأنهم يفضحون جميع الأشياء دون حياء، كما أنهم من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق لإلقاء اللوم على العوامل الخارجية في أي مشكلة.

-الحمامة..

من الشخصيات البسيطة والودود، وتتمثل طريقة تحفيزهم في منحهم الوقت للتركيز، سيحاولون دائمًا رؤية الجانبين والتوصل إلى حل في جميع المشاكل، لكن تحت الضغط  يمكنهم أن يبذلوا الكثير من الطاقة فى محاولة لإخفاء ما يشعرون به، أو أن يصبحوا عدوانيين سلبيين في محاولاتهم لتجنب الصراع.

 

-البومة..
 

شخصية دقيقة وتحليلية، فهم مدفوعون بالحقيقة والتفاصيل، وسيحاولون تجنب الصراعات، لكنهم يتعاملون مع ذلك عن طريق التهرب وإعطاء وعود غامضة، ويصبحون غير مرغوب فيهم وتحليلين للغاية عند الضغط عليهم.


اختبار لعلم النفس

شخصية حسب الطير

اعرف الطير الملائم لشخصيتك

صحة

اخبار الصحة

الصحة

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