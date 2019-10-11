بوتين: ندعم جميع الجهود لتحقيق السلام فى جنوب شرقى أوكرانيا

موسكو /أ ش أ/

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى ضرورة دعم أى جهود تهدف إلى تحقيق السلام فى جنوب شرقى أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده ستفعل ذلك.

وقال بوتين، خلال كلمة له فى قمة قادة رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، نُشرت على الموقع الالكترونى للكرملين: "نحن بحاجة إلى دعم أى جهود تهدف إلى تحقيق السلام بما فى ذلك فى جنوب شرقى أوكرانيا".

وأضاف بوتين: "سنفعل ذلك دون أى شك"، لافتًا إلى أن تحقيق السلام فى أوكرانيا يتوقف بدرجة كبيرة على أولئك الذين فى سدة الحكم فى هذا البلد، وعلى قدرتهم على الوفاء بتعهداتهم أمام الأوكرانيين.