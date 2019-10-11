بوتين: روسيا ستوقع إعلان التعاون الاستراتيجى والاقتصادى لرابطة الدول المستقلة

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا ستوقع إعلان التعاون الاستراتيجى والاقتصادى فى إطار رابطة الدولة المستقلة، وذلك على هامش فاعليات اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد حاليا فى عاصمة تركمانستان عشق آباد.

وأضاف بوتين - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة - "نؤيد رئيس رابطة الدول المستقلة، رئيس تركمانستان، واليوم سنوقع على إعلان التعاون الاستراتيجى والاقتصادي".

وشدد على أن هذه الوثيقة تتضمن تدابير لتعزيز العلاقات بين الشركات ومختلف القطاعات للدول المنضوية تحت راية الرابطة، فى عدة مجالات منها التقنيات المتقدمة والبنية التحتية المشتركة للنقل وشبكات الاتصالات والتطوير الابتكارى لقطاع الطاقة.

ودعا بوتين لتوسيع التعاون فى المجال النقدي؛ وذلك لمواجهة مخاطر تقلب أسعار العملات، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون فى مجال العملات، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة تشكيل سوق مالية مشتركة، والتى بدورها تعزز القدرة التنافسية الشاملة للرابطة.

وكان الرئيس الروسي، قد وصل أمس، إلى عشق آباد للمشاركة فى اجتماع قمة بلدان رابطة الدول المستقلة، التى تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان ومولدوفا وأذربيجان وقرغيزستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان فضلا عن أوكرانيا، التى جمدت عضويتها فى الرابطة.