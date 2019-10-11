بلومبرج: أمريكا والصين توصلتا لاتفاق سيساعد فى إيجاد هدنة فى الحرب التجارية

واشنطن (رويترز)

قالت وكالة بلومبرج، للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة إن مفاوضين أمريكيين وصينيين كبارا توصلوا اليوم الجمعة إلى إتفاق جزئى سيساعد فى إيجاد هدنة فى الحرب التجارية بين البلدين وإرساء الأسس لإتفاق أوسع قد يوقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ فى وقت لاحق هذا العام.

ولم يؤكد البيت الأبيض التقرير، الذى دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود، وسئل وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين عما إذا كان المستثمرون على صواب فى تفاؤلهم، فقال للصحفيين "سوق الأسهم دائما على صواب" وأشار الى أنه سيجرى إحاطة ترامب بنتائج أحدث جولة من محادثات التجارة قبل أن يجتمع فى وقت لاحق اليوم مع نائب رئيس الوزراء الصينى ليو خه الذى رأس وفد بلاده فى المحادثات.

وقالت مراسلة لشبكة تلفزيون (سى إن إن) إن الصين قدمت دعوة رسمية إلى منوتشين والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر وفريقيهما لإجراء جولة أخرى من محادثات التجارة فى الصين قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) الشهر القادم.