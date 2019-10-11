سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: أمريكا والصين توصلتا لاتفاق سيساعد فى إيجاد هدنة فى الحرب التجارية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:50 م
بلومبرج: أمريكا والصين توصلتا لاتفاق سيساعد فى إيجاد هدنة فى الحرب التجارية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة بلومبرج، للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة إن مفاوضين أمريكيين وصينيين كبارا توصلوا اليوم الجمعة إلى إتفاق جزئى سيساعد فى إيجاد هدنة فى الحرب التجارية بين البلدين وإرساء الأسس لإتفاق أوسع قد يوقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ فى وقت لاحق هذا العام.

ولم يؤكد البيت الأبيض التقرير، الذى دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود، وسئل وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين عما إذا كان المستثمرون على صواب فى تفاؤلهم، فقال للصحفيين "سوق الأسهم دائما على صواب" وأشار الى أنه سيجرى إحاطة ترامب بنتائج أحدث جولة من محادثات التجارة قبل أن يجتمع فى وقت لاحق اليوم مع نائب رئيس الوزراء الصينى ليو خه الذى رأس وفد بلاده فى المحادثات.

وقالت مراسلة لشبكة تلفزيون (سى إن إن) إن الصين قدمت دعوة رسمية إلى منوتشين والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر وفريقيهما لإجراء جولة أخرى من محادثات التجارة فى الصين قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) الشهر القادم.

 

 


بلومبرج

أمريكا

الصين

إيجاد هدنة

الحرب التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة