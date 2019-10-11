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بطلها خالص.. التدخين الخفيف من السجائر كل يوم سيئ لرئتيك مثل حرق علبتين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:10 م
بطلها خالص.. التدخين الخفيف من السجائر كل يوم سيئ لرئتيك مثل حرق علبتين التدخين
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة حديثة أن المدخنين عددا قليلا من السجائر يلحقون الضرر بالرئتين مثل مدخني عبوتين من السجائر يوميًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الأطباء في جامعة كولومبيا الآن إن التدخين عدة مرات قليلة يوميًا أكثر خطورة مما يعتقد الكثير من الناس.

وقاموا باختبار وظيفة الرئة لدى 25 ألف متطوع ، وهما مزيج من المدخنين والمدخنين السابقين ، وكذلك البالغين الذين لم يدخنوا السيجارة أبدًا.

وأظهرت النتائج أن وظيفة الرئة لدى المدخنين الشرهين "30 سيجارة في اليوم"  انخفضت بمعدل 11.24 مل في السنة أكثر من غير المدخنين.

وفي المقابل ، كان معدل التراجع حوالي 7.65 ملل سنويًا بين المدخنين الأخف ، الذين يدخنون أقل من خمس سجائر يوميًا.

وحسب الخبراء أن المدخنين الخفيفين يفقدون قدرة الرئة نفسها على مدار عام واحد مما يفعله نظرائهم في التدخين الشديد خلال تسعة أشهر.

وأوضح الباحثون أن وظيفة الرئة هي مقياس لكمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها ويخرج منها، ويتراجع بشكل طبيعي مع تقدم العمر، بدءًا من العشرينات.

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة إليزابيث أولسنر: "إن تدخين بعض السجائر يوميًا يعد أكثر خطورة مما يعتقد الكثير من الناس، والفرق في فقدان وظيفة الرئة بين شخص يدخن خمس سجائر في اليوم مقابل عبوتين في اليوم صغير نسبيا".

وأضاف الباحثون أنه يجب تشجيع الجميع بشدة على الإقلاع عن التدخين ، بغض النظر عن عدد السجائر التي يستخدمونها يوميًا.

 

 


التدخين

اضرار التدخين

تدخين السجائر

السجائر

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