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بطريرك الكاثوليك يودع سفير الفاتيكان بالقاهرة بعد نقله لكوستاريكا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:55 م
بطريرك الكاثوليك يودع سفير الفاتيكان بالقاهرة بعد نقله لكوستاريكا سفير الفاتيكان
كتبت سارة علام

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أقام البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، أمس الخميس، حفلا اوداع للمطران برونو موزارو، سفير الفاتيكان بالقاهرة إذ يأتى الحفل فى إطار مغادرة سفير الفاتيكان للبلاد وتوليه رسالة القاصد الرسولى بكوستاريكا.

عمل المطران برونو موزارو، رئيس أساقفة ايبارشية ابارى، ، قاصداً رسولياً فى جمهورية مصر العربية منذ فبراير 2015 وحتى أمس

السفير حاصل على دكتوراه فى القانون الكنسى، وانضمّ الى السلك الدبلوماسى الرسولى فى عام 1977 خدم تباعاً فى البعثات الدبلوماسية للكرسى الرسولى فى كوريا، ايطاليا، جمهورية أفريقيا الوسطى، بنما، بنجلادش، مدغشقر، وموريشيوس وسيشل وجواتمالا والبيرو و إسبانيا وفيما بعد مسؤول فى أمانة سر دولة الفاتيكان ،السفير موزارو إيطالى الجنسية ويتحدّث : الإسبانية، والفرنسية والإنجليزية

كان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل، الثلاثاء الماضي، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان لتوديعه.

 


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