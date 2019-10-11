سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تطالب الأوروبيين المقيمين تقديم طلبات للإقامة وإلا سيرحلوا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:09 ص
بريطانيا تطالب الأوروبيين المقيمين تقديم طلبات للإقامة وإلا سيرحلوا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب وزير الأمن البريطانى براندون لويس اليوم مواطنى الاتحاد الأوروبى المقيمين فى بريطانيا بضرورة تقديم طلبات للاقامة فى الأراضى البريطانية قبل نهاية العام القادم، وإلا تعرضوا للترحيل.
وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أن وزير الأمن البريطاني أوضح أن الحكومة البريطانية سوف تطبق قواعد جديدة نظرا لخروجها من الاتحاد الأوروبي والمقرر نهاية الشهر الجاري تشمل استبعاد المقيمين الذين لا يقدمون طلبات للإقامة في أراضيها بحلول نهاية عام 2020، حتى لو توافرت فيهم الشروط اللازمة للحصول على تصريح بالاقامة . 
وأضاف وزير الأمن البريطاني "في حالة عدم تقدم مواطني الاتحاد الأوروبي بطلبات للإقامة بحلول نهاية العام القادم، فإن السلطات البريطانية سوف تطبق هذه القواعد عليهم"، مشيرا إلى أن نحو مليوني مواطن أوروبي تقدموا - حتى الآن - بطلبات للإقامة وأن بلاده سوف تمنح فرصة للأشخاص الذين عجزوا عن تقديم طلبات الإقامة في الموعد المذكور، شريطة توافر مبررات معقولة لعدم تقديمها قبيل الموعد المحدد.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد كشفت - أمس - أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين حاليا في الأراضي البريطانية يقدر بنحو 3 ملايين شخص، وأن مليون شخص قد تخلفوا عن تقديم طلبات للإقامة في بريطانيا .


بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

الإقامة فى بريطانيا

براندون لويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا

جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا

تعرف على الآليات الحديثة لسرعة الفصل فى الدعوى الاقتصادية

تعرف على الآليات الحديثة لسرعة الفصل فى الدعوى الاقتصادية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة