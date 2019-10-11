بريطانيا تطالب الأوروبيين المقيمين تقديم طلبات للإقامة وإلا سيرحلوا

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طالب وزير الأمن البريطانى براندون لويس اليوم مواطنى الاتحاد الأوروبى المقيمين فى بريطانيا بضرورة تقديم طلبات للاقامة فى الأراضى البريطانية قبل نهاية العام القادم، وإلا تعرضوا للترحيل.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أن وزير الأمن البريطاني أوضح أن الحكومة البريطانية سوف تطبق قواعد جديدة نظرا لخروجها من الاتحاد الأوروبي والمقرر نهاية الشهر الجاري تشمل استبعاد المقيمين الذين لا يقدمون طلبات للإقامة في أراضيها بحلول نهاية عام 2020، حتى لو توافرت فيهم الشروط اللازمة للحصول على تصريح بالاقامة .

وأضاف وزير الأمن البريطاني "في حالة عدم تقدم مواطني الاتحاد الأوروبي بطلبات للإقامة بحلول نهاية العام القادم، فإن السلطات البريطانية سوف تطبق هذه القواعد عليهم"، مشيرا إلى أن نحو مليوني مواطن أوروبي تقدموا - حتى الآن - بطلبات للإقامة وأن بلاده سوف تمنح فرصة للأشخاص الذين عجزوا عن تقديم طلبات الإقامة في الموعد المذكور، شريطة توافر مبررات معقولة لعدم تقديمها قبيل الموعد المحدد.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد كشفت - أمس - أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين حاليا في الأراضي البريطانية يقدر بنحو 3 ملايين شخص، وأن مليون شخص قد تخلفوا عن تقديم طلبات للإقامة في بريطانيا .