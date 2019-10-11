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باكستان تستدعى نائب السفير الهندى احتجاجا على إطلاق النار فى كشمير

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:50 م
باكستان تستدعى نائب السفير الهندى احتجاجا على إطلاق النار فى كشمير عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
إسلام آباد أ ش أ

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استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندى فى السفارة الهندية بإسلام آباد، اليوم الجمعة؛ لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار الاستفزازى من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستانى من الخط الفاصل فى كشمير فى 10 أكتوبر الجاري، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 16 آخر من المدنيين الباكستانيين.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مدير عام شئون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الباكستانية أبلغ نائب السفير الهندى بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازى على خط السيطرة فى كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.

وأدان إطلاق النار الاستفزازى، قائلا بأن استهداف المدنيين ومناطق مأهولة بالسكان يعارض القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

 


باكستان

أخبار باكستان

نائب السفير الهندى

إطلاق النار

كشمير

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