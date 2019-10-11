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انفوجراف.. 6 مؤشرات تقدمت فيها مصر بالتنافسية العالمية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:00 ص
انفوجراف.. 6 مؤشرات تقدمت فيها مصر بالتنافسية العالمية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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تقدمت مصر إلى المركز 93 عالميًا من بين 141 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية، الصادر اليوم 9 أكتوبر 2019م، عن المنتدى الاقتصادى العالمى، متقدمة مركز واحد عن العام الماضى.

تعرف على المؤشرات التى زادت بحسب انفوجراف نشرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم على موقعها:
 
1- مؤشر كفاءة سوق السلع تقدمت مصر 21 مركزًا لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 فى العام الماضى.
 
2- تقدمت مصر 20 مركزًا فى المؤشر الفرعى لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا.
 
3- تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر كفاءة النظام المالى، لتحتل المرتبة 92 عالميًا.
 
4- تقدمت مصر 4 مراكز في المؤشر الفرعى للبنية التحتية، من المركز 56 فى العام الماضى إلى المركز 52.
 
5- تقدمت مصر 4 مراكز فى المؤشر الفرعى لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا.
 
6- تقدمت مصر 3 مراكز فى المؤشر الفرعى للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.
 
انفوجراف المؤشرات التى زادت مصر فيها
انفوجراف المؤشرات التى زادت مصر فيها

 


تقرير التنافسية العالمية

وزارة الاستثمار

المؤشرات الاقتصادية

اخبار

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