انفوجراف.. 6 مؤشرات تقدمت فيها مصر بالتنافسية العالمية

كتب عبد الحليم سالم

تقدمت مصر إلى المركز 93 عالميًا من بين 141 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية، الصادر اليوم 9 أكتوبر 2019م، عن المنتدى الاقتصادى العالمى، متقدمة مركز واحد عن العام الماضى.



تعرف على المؤشرات التى زادت بحسب انفوجراف نشرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم على موقعها:

1- مؤشر كفاءة سوق السلع تقدمت مصر 21 مركزًا لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 فى العام الماضى.

2- تقدمت مصر 20 مركزًا فى المؤشر الفرعى لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا.

3- تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر كفاءة النظام المالى، لتحتل المرتبة 92 عالميًا.

4- تقدمت مصر 4 مراكز في المؤشر الفرعى للبنية التحتية، من المركز 56 فى العام الماضى إلى المركز 52.

5- تقدمت مصر 4 مراكز فى المؤشر الفرعى لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا.

6- تقدمت مصر 3 مراكز فى المؤشر الفرعى للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.