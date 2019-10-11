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انطلاق فعاليات البطولة العربية والأفريقية للركض والدراجات بالأقصر اليوم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:16 ص
انطلاق فعاليات البطولة العربية والأفريقية للركض والدراجات بالأقصر اليوم الدراجات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات البطولة العربية والأفريقية للداوثلون التى تضم سباقات فى الركض وسباقات فى الدراجات، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر، حيث تنطلق السباقات رسمياً من ساحة معابد الكرنك، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر.

وتم العمل خلال الأيام الماضية على إنهاء الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإقامة البطولة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت قيادة حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومشاركة إدارة الرياضة بالمديرية بهذا المهرجان، حيث إن هذه هى المرة الثالثة التى يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للداوثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.

وكان محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، قد صرح أنها المرة الثالثة التى تتم فيها استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، والتى تعود للحضارة المصرية القديمة منذ ما يقرب من 7 آلاف عام، وبجانب المشاركة فى السباقات من قبل نحو 400 شاب وفتاة من أبطال الدول العربية والأفريقية، يمكنهم جميعاً تنظيم رحلات وجولات سياحية فى مختلف المعابد والمقابر الفرعونية التاريخية بالأقصر، بجانب الاستمتاع بسحر البطولة على ضفتى نهر النيل شرقاً وغرباً.

وأضاف نائب محافظ الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة المنظمة للسباقات أكدت أنها مرة من المرات القلائل التى تمكن الجميع من مشاهدة حدث منفرد لرياضة الداوثلون التى تجمع بين اثنين من أكثر الرياضات ممارسة فى العالم وهى الجرى والركض وركوب الدراجات الهوائية، ولذلك قررت اللجنة إقامة تلك المسابقات وهذا الحدث الكبير للتركيز على رياضة الداوثلون، كما أتاحت الفرصة لمن لم يكن رياضى محترف أو من المستويات المتقدمة فى اللعبة ويود المنافسة فى تلك الفعاليات المميزة والحدث الدولى، تم فتح باب الاشتراك لهم حيث تتواجد سباقات بمسافات مختلفة لكافة الأعمار، وذلك بداية من عمر 8 سنوات حتى عمر 89 سنة، فالجميع يستطيع إما الركض أو ركوب الدراجات بمختلف الأعمار السنية، وأكد نائب محافظ الأقصر، أن هذا الحدث سيكون تجربة فريدة للجميع على الجانب والصعيد الشخصى وسيظل ذكرى سعيدة مدى الحياة، موضحة أنه يتم الترحيب بكافة المشاركين فى البطولة من اللاعبين المحترفين والهواه وغيرهم جميعاً، كما ناشدهم بالاستمتاع بسحر المدينة التاريخية الفرعونية صباحاً ومساء والسهرات الليلية المميزة داخلها.


الاقصر

اخبار الاقصر

البطولة العربية والافريقية للداوثلون

معابد الكرنك

بطولة ركض ودراجات هوائية بالاقصر

وزارة الشباب والرياضة

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