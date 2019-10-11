انتشال جثة مواطن مجهول الهوية فى العقد الرابع بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقناطر الخيرية من انتشال جثة مواطن فى العقد الرابع من عمره، مجهول الهوية، عثر عليها غارقة فى بنهر النيل بالقناطر، ويرتدى ملابسه كاملة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر، بالعثور على جثة مواطن فى العقد الرابع من عمره مجهول الهوية طافية على مياه النيل بفرع رشيد، بالقرب من منطقة سن الحربية بالقناطر الخيرية.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وانتقل على الفور العقيد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لمواطن فى العقد الرابع من عمره، ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به أى إصابات خارجية ولا يوجد بصحبته متعلقات، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق‎.