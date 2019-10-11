انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية فى شبرا مصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شبرا بانتداب المعمل الجنائى، لمعاينة موقع حريق فى شقة سكنية فى منطقة شبرا مصر، وذلك للوقوف على أسباب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

تلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى فى منطقوة شبرا مصر، يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة بالقاهرة، وتمت السيطرة على الحريق، كما تم فرض كردون أمنى بالمنطقة لإحكام السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.