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اليوم.. مناظرة ساخنة مرتقبة بين مرشحى "رئاسية تونس"

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:34 ص
اليوم.. مناظرة ساخنة مرتقبة بين مرشحى "رئاسية تونس" قيس سعيد ونبيل القروى
إيمان حنا

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قال إلياس الجراية مسئول في التلفزيون الرسمى التونسي ، وفقا لـ"العربية" إن المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروى وقيس سعيد، وافقا على إجراء مناظرة تلفزيونية، ومن المتوقع إطلاقها مساء اليوم الجمعة.

 

وأوضح إلياس الجراية، مدير الاتصال بالتلفزيون، أن نبيل القروي وافق الخميس على الطلب، الذي توجهت به إدارة التلفزيون للمشاركة في مناظرة مع منافسه قيس سعيد، الذي أبدى بدوره استعداده للحضور، بعد أقل من يوم على الإفراج عنه.

 

كما أضاف أن التلفزيون التونسي جاهز لتنظيم هذه المناظرة، التي ستكون أكثر تفاعلاً من مناظرة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها 26 مترشحاً، تم تقسيمهم على 3 مجموعات.

 

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة التي سيتواجه فيها مرشحا الرئاسية في تونس وجهاً لوجه حامية قد تحظى بمتابعة ملايين التونسيين، قبل التوجه لصناديق الاقتراع.

 

 

ويجرى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس، يوم الأحد المقبل، وسط منافسة شديدة بين أستاذ القانون والمرشح المستقلّ قيس سعيد ورجل الإعلام والأعمال نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، الذي أفرج عنه القضاء أمس الأربعاء، بعد أكثر من شهر ونصف على توقيفه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

 


تونس

رئاسية تونس

انتخابات تونس

القروى

قيس سعيد

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