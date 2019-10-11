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اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لاختيار النقيب العام للأطباء

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:00 ص
اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لاختيار النقيب العام للأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، اليوم الجمعة، 11 أكتوبر، انتخابات التجديد النصفي، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وحددت النقابة، 27 مقرًا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقر في عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحًا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء".

ويُسمح لغير المُسددين لاشتراك النقابة، حتى عام 2018، بسداد قيمته قبل الإدلاء بصوته، بالتزامن مع عمليات التصويت بالانتخابات.

 

 

 

 


نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

نقيب الاطباء

انتخابات التجديد النصفى للاطباء

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