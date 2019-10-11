سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الهجرة: الاستثمار والتنمية الموضوع الرئيسى للنسخة الخامسة من "مصر تستطيع"

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:01 م
الهجرة: الاستثمار والتنمية الموضوع الرئيسى للنسخة الخامسة من "مصر تستطيع" وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن النسخة الخامسة من المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر بعنوان "مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار"، اتخذ من الاستثمار والتنمية موضوعا أساسيا لها، حيث أن اختيار هذا الموضوع جاء تماشيا مع العناية الفائقة والرعاية الكاملة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية لإعادة إحياء مصر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن النسخة الخامسة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، تعقد خلال أيام من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

وأكدت الوزارة أهمية الاستثمار والتنمية لمصر في المرحلة الحالية، خاصة وأن هناك سباقًا محمومًا بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية في المنطقة على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومنحهم ميزات وتسهيلات.

وتابعت فى بيانها:"كذلك فإن الأمم المتحدة قد عقدت القمة 74 لجمعيتها العمومية في سبتمبر الماضي حول التنمية المستدامة، وشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة نشطة، كما أن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030" ركزت على الاستثمار كمحور رئيسي من محاورها، حيث إن الارتباط بين التنمية والاستثمار وثيق فلا تنمية بدون استثمار، وأي استثمار لا يهدف للتنمية مصيره الفشل".

وأضافت الوزارة:"إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمزايا النسبية للاستثمار في ربوع مصر في شتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات في مجالي الاستثمار والتنمية فى بلاد المهجر لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسؤلين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم، ليس فقط كرجال أعمال ومستثمرين، ولكن كسفراء لمصر في أوساط المستثمرين العالميين."

وقالت وزارة الهجرة، إن هذا التنوع في المجالات التي حقق فيها المصريون نجاحاتهم بين الاستثمار في الإنسان والاستثمار في منافعه ومتطلبات حياته، هذا التنوع هو ما استدعى أن تعقد هذه النسخة بالتعاون مع وزارة التخطيط، فما يحمله المشاركون في المؤتمر من رؤى وأفكار قد يحتاج إلى مزيد من التعديلات التشريعية، أو قد يتطلب مزيداً من الحوافز الاستثمارية، أو اتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع أصحاب الأفكار وممولي المشروعات، مما يساعد في رسم خطوات التنمية في مستقبل مصر.

 


الهجره

وزاره الهجره

مصر تستطيع

مصر تستطيع بالاستثمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة