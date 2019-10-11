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النيابة تقرر تفريغ الكاميرات وسماع الشهود لكشف ملابسات مقتل "مقاول" القطامية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:00 ص
النيابة تقرر تفريغ الكاميرات وسماع الشهود لكشف ملابسات مقتل "مقاول" القطامية جثه-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء الشهود لكشف ملابسات مصرع "مقاول"، على يد عامل، إثر مشاجرة بينهما فى القطامية.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة القطامية، بورود بلاغ شرطة النجدة بشخص متوفى بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة "عبد الرحيم. ع. ع" 64 سنة مقاول، مسجاة على ظهرها أمام إحدى العقارات تحت الإنشاء، يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (إصابات ظاهرية بالجسم، جرح بفروة الرأس من الخلف ونزيف بالأنف والأذن)، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال نجل المجني عليه "على. ع" 27 سنة مهندس برمجة، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد العاملين طرف والده أبلغه بوفاته، إثر ادعاء مشاجرة ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"أحمد. ج. ف" 24 سنة عامل، بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المجني عليه، بالتعدي على المتهم باستخدام قطعة حجرية، فقام المتهم بالتعدي على المتوفي بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته، ما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

 


قتل

القتل العمد

نيابة القاهرة الجديدة

قسم القطامية

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