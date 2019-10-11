النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة منيا القمح لبيان سبب الوفاة

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح للتحقيق، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح جثة طفلة عمرها 3 سنوات، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت النيابة تحريريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بوصول "آلاء ي م ش" 3 سنوات مقيمة شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، إلى المستشفى العام جثة هامدة، وتضاربت الأقوال حول مشاهدة بعض الناس سقوطها من أعلى السطح، أو وجود شبهة جنائية فى مصرعها.