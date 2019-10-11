النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة منيا القمح لبيان سبب الوفاة

قررت نيابة منيا القمح للتحقيق، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح جثة طفلة عمرها 3 سنوات، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت النيابة تحريريات المباحث حول الواقعة.
تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بوصول "آلاء ي م ش" 3 سنوات مقيمة شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، إلى المستشفى العام جثة هامدة، وتضاربت الأقوال حول مشاهدة بعض الناس سقوطها من أعلى السطح، أو وجود شبهة جنائية فى مصرعها.
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