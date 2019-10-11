النيابة العامة تصرح بدفن ثلاث جثث عثر عليها وسط زراعات بنها

فيما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط أحد المشتبه فيهم، والذى اتهمته شقيقة أحد القتلى بأنه وراء الجريمة لوجود خلافات قديمة بينهما.

وكانت قد ذكرت مديرية أمن القليوبية، فى بيان لها، أنه قد ورد إخطار من مركز شرطة بنها بتلقيه بلاغا من المدعوة "ف.ز" 32 سنة ربة منزل مقيمة ورورة دائرة مركز بنها، أنها حال قيامها بالاتصال على هاتف شقيقها المدعو "ا.ز" 36 سنة عاطل مقيم كفر الجزار دائرة المركز، أجابها أحد الأشخاص وقرر لها أنه قام بقتل شقيقها بأرض منزرعة بمحصول الموز مواجهة لمساكن قرية الرملة دائرة قسم أول بنها.

وبالفحص تبين وجود جثة شقيق المبلغة مسجاة على ظهرها داخل الزراعات، وبها آثار طلقات نارية بمقدمة الرأس، كما عثر بداخل إحدى الحجرات الريفية المجاورى على جثتى كلاً من "م.ع" 35 سنة عاطل مقيم المنشية دائرة قسم أول بنها، و"س.ح" 29 سنة، ربة منزل مقيمة نامول – دائرة مركز طوخ، وبها آثار طلقات نارية متفرقة بالجسم.

وبسؤال المبلغة اتهمت المدعو "ع.ح"، وكلفت إدارة البحث الجنائى بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم.