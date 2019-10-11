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المركز الثقافى بطنطا يستضيف مسرحية "أبو الفتيان" لشرح سيرة السيد أحمد البدوى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:05 م
المركز الثقافى بطنطا يستضيف مسرحية "أبو الفتيان" لشرح سيرة السيد أحمد البدوى
الغربية – مصطفى عادل

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يشهد المركز الثقافي بطنطا بمحافظة الغربية، إقامة مسرحية أبو الفتيان تحت رعاية  المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وتحكي المسرحية  عن سيرة العارف بالله سيدي احمد البدوى بطنطا، والذي تحتفل المحافظة بمولده ولمدة إسبوع، بطولة الفنان طارق الدسوقي والفنانة حنان شوقي وإخراج الفنان ياسر صادق.

وقال أحمد عبد المنعم منظم المسرحية أن المسرحية تهدف إلى تنقية نفوس الشباب من الأفكار المتطرفة التي يعانى منها مجتمعنا وخاصة فى تلك الظروف الراهنة، وشرح سيرة شيخ العرب سيدي احمد البدوي والتي تدعو إلى الاعتدال والوسطية ونبذ الطائفية والإرهاب.

وأضاف أن المسرحية تهدف أيضا إلى تنقية سيرة أولياء الله الصالحين مما لحق بها من خرافات وأكاذيب ، حيث ان أولياء الله الصاحلين لم يخرجوا يوما عن شرع الله، مضيفا أن مدينة طنطا تفخر بوجود ضريح سيدي احمد البدوى على أرضها وكان سببا فى نشر وسطية الإسلام والقيم النبيلة فى كل ربوع مصر.

وأعلن "عبد المنعم" عن التبرع بقيمة صافي إيرادات العرض المسرحي لتجديد مسجد سيدي احمد البدوي وشراء ما ينقص المسجد من الداخل والخارج وتقديم شهادات أمان المصريين تقديرا لشهداء الجيش والشرطة ومعهد الأورام ومستشفى سرطان الأطفال بطنطا.

 

 

 
 
 
 

سيدي احمد البدوى

مولد السيد البدوى

المركز الثقافى بطنطا

مسرحية أبو الفتيا

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