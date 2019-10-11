سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المالية" لمساعد وزير الخزانة الأمريكى: نمضى بخطى ثابتة نحو التحول الرقمى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:33 م
"المالية" لمساعد وزير الخزانة الأمريكى: نمضى بخطى ثابتة نحو التحول الرقمى وزارة المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة المالية أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بخطى ثابتة نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى، وإرساء دعائم منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، ومكافحة جرائم غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعكف على تحديث المنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية لحوكمة الإجراءات وتيسيرها وميكنتها؛ بما يُساعد فى تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.  
 
وقال وزير المالية ، خلال لقائه مارشال بيلينجسلى مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشئون مكافحة تمويل الإرهاب، إن الحكومة مستمرة فى استكمال ميكنة الإجراءات والمعاملات الحكومية؛ للتيسير على المواطنين، الأمر الذى يُسهم بالضرورة أيضًا فى دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى خاصة فى ظل الحوافز الجديدة التى تُشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام طواعية للاقتصاد الرسمى.
 
وأضاف ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ ليصبح قاطرة الاقتصاد القومى، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل. 
 
وأكد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحد من البطالة، وأصبح لدى مصر الآن فائض للتصدير فى الكهرباء والغاز الطبيعي، مشددًا على أن مصر قادرة على تنفيذ المستهدفات المالية خلال الفترة المقبلة فى إطار «رؤية مصر 2030».
 
وأوضح أن التنمية البشرية بمحوريها: الصحة، والتعليم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية تأتى فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل الذى انطلقت مرحلته الأولى ببورسعيد يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، كما أن النظام التعليمى الجديد يرتكز على بناء قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب؛ لخلق جيل من الخريجين يكون قادرًا على النهوض بالوطن. 
 
وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فى المجال الاقتصادى بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر. 
 
وقال مارشال بيلينجسلى مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشئون مكافحة تمويل الإرهاب، إن بلاده تحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادى خاصة فى ظل نجاح التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة.
 
 وأعرب عن تقديره وتقدير الحكومة الأمريكية للنتائج المبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى فاقت التوقعات، والتى سوف تأتى بثمارها التدريجية للمواطن المصرى فى خلق المزيد من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتحسن قيمة الجنيه المصرى بما ينعكس فى تحسن معيشة المواطن المصري، وتحسن وضع مصر كواحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أعرب عن أمله فى زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى كل المجالات.
 

اخبار الاقتصاد

المالية

التحول الرقمى

الشمول المالى

الخزانة الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المالية: مستمرون فى متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:27 ص

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:55 م

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:56 ص

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة