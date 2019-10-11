المؤشرات الأولية لانتخابات الأطباء.. تقدم حسين خيرى بمقعد النقيب العام بـ350صوتا

كتبت آية دعبس

كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالنقابة الفرعية بالجيزة، عن تقدم الدكتور حسين خيرى علي منصب النقيب العام بواقع ٣٥٠ صوت، مقابل ١٦٠ صوت للدكتور جمال شعبان، والدكتور أسامة عبد الحى ٧٠ صوت.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات، بكافة اللجان علي مستوى الجمهورية.

وأوضحت المؤشرات الأولية تقدم الدكتور أحمد حسنين، مدير مستشفى إمبابة العام، على مقعد نقيب الأطباء بالجيزة.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: هم: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء".