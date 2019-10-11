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الكويت ترفع أسعار بيع النفط لآسيا فى نوفمبر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:28 ص
الكويت ترفع أسعار بيع النفط لآسيا فى نوفمبر النفط الكويتية
رويترز

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قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا فى نوفمبر.

 

وذكر المصدر أن المؤسسة حددت سعر خام التصدير الكويتى فى نوفمبر عند دولارين للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامى دبى وعمان، بزيادة 70 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

 

وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية رفعت سعر البيع الرسمى للخام الخفيف الممتاز الكويتى إلى آسيا لشهر نوفمبر إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامى دبى وعمان، بزيادة 60 سنتا عن الشهر السابق.

 

 


النفط

الكويت

أسعار النفط

أسيا

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