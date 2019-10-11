القبض على 18 مشتبها بهم فى حملة بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع ضباط مباحث السياحة والآثار، وشن الحملات لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية بالهرم.

أسفرت الحملة عن ضبط 18 مشتبها بهم، و4 بائعين متجولين، ومتسولين، بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمضايقة السائحين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 195 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.