القبض على صاحب مطبعة يزور الأوراق والمستندات لاستخراج كارنيهات بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتقدم بشهادة تخرج "مزورة" منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة، لاستخراج كارنيه النقابة، واستهداف المطبعة القائمة على عملية التزوير، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، مفاده تلقية بلاغا من مسئولى نقابة المهندسين، بتردد أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) على مقر النقابة لإستخراج بطاقة العضوية، وإكتشاف تقدمه بشهادة مزورة منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن المذكور حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1998، وقيامه بتزوير شهادة التخرج من كلية الهندسة بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، واستخراجه بطاقة تحقيق شخصية بموجبها، مدون بها "مهندس مدنى حر" والإلتحاق بالعمل بمكتب أحد المهندسين الإستشاريين بالقاهرة.

تم استهداف مقر المطبعة، وتبين وجود عدة أجهزة مستخدمة فى تزوير المستندات وطباعتها، وقرص إلكترونى لتخزين البيانات به ملف بإسم أحد الأشخاص يتضمن أرقام هواتف شخصية، وبلاغات مقدمة تجاه إحدى الجهات، بالإضافة لنماذج إيصالات كهرباء وشهادات منسوب صدورها لإحدى الجهات.

بالعرض على العميد إيهاب سيف مأمور قسم شرطة الأزبكية، أمر بتحرير المحضر اللزم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.