القبض على شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية فى شبرا الخيمة

كتب فريق المحافظات

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأموال العامة ومباحث مكافحة التزييف والتزوير القبض على شخص يتخذ من شركة كائنة بشبرا الخيمة وكرا لتزوير المحررات الرسمية والنصب على الشباب راغبى السفر للخارج، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة تفيد بتقدم عدد من الأشخاص راغبى السفر للعمل بالخارج بمحررات رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، لمسئولى السفارات والقنصليات العربية بالبلاد بقصد الحصول على تأشيرات عمل بموجب تلك المستندات المزورة .

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حيث إنه أنشأ شركة للسفريات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، واتخاذه من مقر الشركة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج بقصد العمل، وقيامه بالإعلان عبر شبكة "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ورواتب مجزية لاستقطاب ضحاياه من راغبى السفر للخارج ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول على تأشيرات عمل بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور داخل مقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على 18 جواز سفر مصرى خاصين بضحاياه من راغبى السفر للخارج، ومحررات منسوب صدورها لجهات حكومية، وجهاز حاسب آلى "لاب توب" مُحمل بالعديد من بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة لاستخدامها على محررات مزورة منسوبة إلى الجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.