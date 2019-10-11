القبض على تشكيل عصابى لسرقته مبالغ مالية من 7 سيدات فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على سيدتين بعد سرقتهما مبالغ مالية من 7 سيدات بميدان السبع عمارات بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة أثناء مرور قوة امنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أمام بنك مصر بميدان السبع عمارات دائرة القسم، اشتبه فى سيداتان اثناء تواجدهم أمام البنك المشار إليه باستيقافهن، ولاذت إحداهم بالفرار و تمكن من ضبط كلا من "د. ع" ، 35 سنة، ربة منزل ، و"ب. أ" ، 33 سنة، ربة منزل سابق اتهمهما فى قضايا نشل وسرقات.

وبمناقشتهما عن سبب تواجدهما بمحل الضبط، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه، فى سرقة متعلقات المواطنين باسلوب " المغافلة " اثناء خروجهم من البنوك، ومكاتب الصرافة بتطوير مناقشتهما للربط بينهم، وبين القضايا المجهولة اعترفتا بارتكاب 7 حوادث بذات الإسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المتهمتين واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.