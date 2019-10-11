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"العصار" يناقش مستجدات تنفيذ المشروعات المشتركة لصالح الشباب والرياضة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:48 ص
"العصار" يناقش مستجدات تنفيذ المشروعات المشتركة لصالح الشباب والرياضة الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى

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التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير اﻹنتاج الحربي بوزير الشباب والرياضة، لمناقشة سير الأعمال المشتركة، والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات حتى الآن، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة . 
 
 
تم خلال اللقاء مناقشة مشروعات توريد النجيل الصناعى بالملاعب والاستادات الرياضية ، بجانب الإشارة إلى ضرورة التوسع فى إنتاج النجيل الصناعى الخاص بالمنتجعات والحدائق (Land scape)  فى ظل الطلب المتزايد له والتوسع مستقبلاً لإنتاج كرات الألعاب المختلفة والدراجات الهوائية ، كما تم مناقشة إمكانية مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى تنفيذ المشروع الرياضى القومى تحت شعار " دراجة لكل مواطن" والتى تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.
 
كما تم استعراض ما تم إنجازة من مشروعات تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة، من خلال تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها، لصالح مراكز الشباب النموذجية فى المحافظات المختلفة، وذلك في ضوء إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية المشروعات التى تخدم الشباب وأسرهم وتفيد فى نشر الوعى الصحى لديهم .
 
وقد أكد "وزير الشباب والرياضة" أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة تقوم بجهد كبير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتلتزم بتنفيذ المشروعات الموكله إليها فى التوقيتات المحددة وتعمل بالدقة والجودة المطلوبة ، مؤكداً أن هناك العديد من المشروعات المخطط تنفيذها بالتعاون مع الإنتاج الحربي، والتى ستخدم الشباب والأسر المصرية فى كافة المحافظات وستتيح لهم فرصة ممارسة الرياضة وإقامة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والتي ستعمل على تنمية واستثمار النشء القادم، والحفاظ على صحته وتعزيز الوعى الثقافى لدية بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية.
 

العصار

الانتاج الحربى

الشباب

دراجات

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