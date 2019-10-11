العثور على جثة طفلة بترعة الإسماعيلية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استخرج عدد من الأهالي صباح اليوم الجمعة، جثة طافية علي سطح مياه ترعة الإسماعيلية، ناحية كمين الصحافة دائرة مشتول السوق، وتبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وتم إخطار نيابة مشتول السوق، للتحقيق، برئاسة أحمد هشام، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة طفلة مجهولة تبلغ من العمر 3 سنوات، بمياه ترعة الإسماعيلية، أثناء قيام بعض الأهالي بالمنطقة بالصيد بمياه ترعة الإسماعيلية، عثروا عليها وقاموا بإستخراجها، وقامت قوة من الشرطة بنقلها إلي مستشفي مشتول العام، وجاري النشر عن الجثة للوصول إلي أسرتها.