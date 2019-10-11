العثور على ثلاث جثث لقتلى وسط الزراعات فى بنها

القليوبية نيفين طه

ذكرت مديرية أمن القليوبية، في بيان لها انها تلقت اخطارا من مركز شرطة بنها من قبل ربة منزل 32 سنة وتدعى ف. مقيمة في دائرة مركز بنها، أنها حال قيامها بالاتصال على هاتف شقيقها المدعو (ا ز ج) 36سنة، عاطل ومقيم كفر الجزار دائرة المركز، فأجابها شخص مجهول وأخبرها أنه قتل شقيقها بأرض منزرعة بمحصول الموز مواجهة لمساكن قرية الرملة – دائرة قسم أول بنها.

وبالفحص تبين وجود جثة شقيق المبلغة مسجى على ظهره داخل الزراعات وبه آثار طلقات ناريه بمقدمة الرأس، كما عثر بداخل إحدى الحجرات الريفية المجاورة على جثتى كل من : م ع ا 35 سنة، عاطل ومقيم المنشيه، دائرة قسم أول بنها، وس ح ع 29سنة، ربة منزل ومقيمه نامول – دائرة مركز طوخ ، وبها آثار طلقات ناريه متفرقه بالجسم.

وبسؤال المبلغة اتهمت المدعو ع ح م ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.