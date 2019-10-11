"الشكاوى الحكومية" بمجلس الوزراء تستجيب لـ 2966 شكوى واستغاثة سبتمبر الماضى

كتبت هند مختار

متابعة لما يتم نشره من إستغاثات وشكاوي علي مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، إلي 2966 شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بقطاع الصحة خلال شهر سبتمبر 2019، حيث تم فحصها وتوجيها للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 316 حالة تتطلب تدخلاً سريعاً.

ووفقا للتقرير، الذى أعده الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، واستعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنوعت هذه الحالات بين توفير اسرّة عناية مركزة، وحضانات اطفال مبتسرين بكل أنواعها، وطلب علاج وإجراء جراحات (عظام - مخ واعصاب - اورام - قلب مفتوح - اوعية دموية - عمود فقرى)، بالاضافة الى توفير أطراف صناعية، وذلك بالتنسيق مع قيادات اجهزة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة الاسعاف المصرية .

وشدد رئيس الوزراء على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى الاستجابة لمطالب واستغاثات المواطنين، خاصة فى قطاع الصحة، مع أهمية كذلك ما يحدث من تنسيق بينها وبين مختلف الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لحل شكاوى المواطنين، وتلبية مطالبهم.

وضرب الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أمثلة بنبذة من هذه الاستجابات، قائلاً: تم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة المنيا يعانى طفله الذي يبلغ من العمر 5 سنوات من التهاب سحائي، والتهاب بالمخ وفشل كلوى، ويحتاج إلى غسيل بريتونى، فتم التنسيق مع مدير مستشفى أطفال جامعة أسيوط وأفاد بقبول الحالة كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالمنيا لنقل الطفل وتم حجزه واجراء اللازم من فحوصات وخدمات علاجية.

كما تم استقبال استغاثة من مواطنة مقيمة بالغردقة بمحافظة البحرالاحمر بشأن والدتها التى تعانى من قدم سكرى بالقدم اليسرى وتحتاج الى عملية بتر بالأصبع الكبير، فتم التنسيق مع مستشفى جامعة اسيوط لإستقبال المريضة وقامت ادارة المستشفى بحجزها وعمل التدخل الجراحي اللازم بنجاح .

وتم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة القاهرة، والد طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وتعاني من ورم بالمخ وتحتاج الى تدخل جراحي عاجل، فتم التنسيق مع مدير مستشفى ابوالريش الجامعي، وحجز الطفلة واجراء عملية التدخل الجراحي الفوري لاستئصال الورم بشمول التأمين الصحي.

وتم استقبال استغاثة من مواطنة مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، والدها محجوز بمستشفى خاص، ويعانى من انشطار فى الشريان الأورطي ويحتاج الى تدخل جراحي عاجل ( قلب مفتوح ) وليس لديها القدرة على تحمل نفقات الجراحة، فتم التنسيق مع رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، وافاد بتوجيه المريض لمعهد ناصر، وتم التنسيق مع هيئة الاسعاف لنقل الحالة، وحجز المريض واجراء التدخل الجراحي اللازم بنجاح .

وتم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة الفيوم، والدته محجوزة بأحد المستشفيات، واثبتت نتائج التحاليل وجود التهاب سحائي وبحاجة الى رعاية عزل، فتم التنسيق مع ادارة مستشفى حميات امبابة، وافادت بتوفير مكان لاستقبال الحالة مع امكانية نقل الحالة بالمستشفى وتم التنسيق مع هيئة الاسعاف وتم نقل الحالة.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الاسكندرية، والد طفل يعانى ابنه من نزيف بالمخ، نتيجة حادث، ويحتاج الى تدخل جراحي فورى، فتم التنسيق مع مستشفى جامعة الاسكندرية، ونقل الطفل لإجراء التدخل الجراحي الفوري، وتم عمل العملية بنجاح.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية بشأن شقيقه، ويطالب بسرعة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للاحتياج لإجراء عمليه قلب مفتوح عاجل، فتم التنسيق مع نائب رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة، وتم استخراج القرار له بمستشفى جامعه شبين الكوم واجراء العملية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنيا، والد طفل حديث الولادة يفيد بان ابنه يعاني من ثقب بالقلب، ويحتاج الى حضانة بتنفس صناعي بمستشفى جامعي، لصعوبة الحالة فتم التنسيق مع مستشفى ابو الريش المنيرة وحجز الطفل داخل الحضانة وعمل اللازم.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بشأن والده الذى يعاني من ضيق شديد بالحالب يؤدى الى صعوبة شديدة بالتبول، وورم بحوض الكلية اليمنى، ويحتاج الى تركيب دعامات، فتم التنسيق مع نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس وتم حجزه وعمل اللازم .

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة، يفيد بوجود والده بالرعاية المركزة داخل احد المستشفيات الخاصة، وغير قادر على النفقات، ويحتاج لنقله إلى مستشفى حكومى، فتم التنسيق مع مستشفى دار السلام (هرمل) للأورام، كما تم التنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية لنقل المريض وحجزه بالمستشفى.