"الشربينى" يفوز بمنصب نقيب أطباء الإسماعيلية بـ 211 صوت

الإسماعيلية – جمال حراجى

أسفرت نتائج إنتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية لأطباء الإسماعيلية عن فوزالدكتورسعيد الشربينى ، بمقعد النقيب الحالى للنقابة ، بإجمالي أصوات 211 صوتا، وتنافس على مقعد النقيب 4 أطباء هم الدكتورسعيد الشربينى والدكتورسليمان القماش والدكتورسميرغويبة والدكتور نزيه أحمد رفعت

وفازبمقعدي النقابة الفرعية فوق السن كل من الدكتورعاطف السماك بإجمالي 244 صوتا والدكتوريسرى توفيق بأصوات 202 صوتا ، وتنافس 7 من الأطباء على مقعدي فوق لسن هم أسامة الشربينى، وإيمان الطحاوى، وخالد عطوة ، وسمير غويبة وصالح الشامي، وعاطف السماك، ويسرى توفيق

وعلى مقعدي النقابة الفرعية تحت السن فاز كل من الدكتور عمر حسونة بإجمالي أصوات 324 صوتا والدكتور محمد مشالي بإجمالي أصوات 198 صوتا وتنافس 5 أطباء وهم إبراهيم عوض، وأحمد سمير محمد وعمرو حسونة، ومحمد مشالي

وتم إجراء الإنتخابات بمقر النقابة بالإسماعيلية تحت إشراف قضائي ورأس اللجنة الإدارية الدكتورهشام فاروق إستشاري الأنف والأذن و الحنجرة ومندوب من النقابة العامة ووكلاء المرشحين