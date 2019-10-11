السيطرة على حريق مخبز بلدى بالدقهلية بسبب ماس كهربائى

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمخبز بلدي بناحية مركز نبروة

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز بلدي اول مدخل قرية كفر البحر التابعة لمركز نبروة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الحريق بمخبز ملك الشحات حافظ غازي وتم السيطرة علية من قبل الأهالي دون خسائر فى الأرواح او اصابات، وبالفحص تبين أن الخسائر عبارة عن احتراق ماتور كهربائى وسير المخبز و احتراق 2 شيكارة دقيق، وكشفت المعاينة المبدئية ان سبب الحريق هو ماس كهربائى وجاري تحرير محضر بالواقعة.