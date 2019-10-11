سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:18 م
السكة الحديد تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء قطارات
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت هيئة السكك الحديدية أرقام خطوط ساخنة للإبلاغ عن بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء أو الادعاء الاختصاص بحجز تذاكر القطارات غير هيئة السكة الحديد وهي 01220008807 - 01220008806 -  01274422925    0225753555.

وطالب هيئة السكك الحديدية المواطنين الابلاغ الفوري عن أي أشخاص أو شركات تقوم بالإتجار فى التذاكر بالسوق السوداء أو تدعي اختصاصها بحجز التذاكر غير هيئة السكة الحدي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها وإبلاغ السلطات الشرطية والقضائية.



 


حجز التذاكر تذاكر القطارات حجز تذاكر السكة الحديد هيئة السكة الحديد

حجز التذاكر

تذاكر القطارات

حجز تذاكر السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:19 ص

تعرف على رد السكة الحديد على الشركات والأشخاص المدعين اختصاصهم بحجز التذاكر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:00 ص

السكة الحديد: وحدنا المختصون بحجز التذاكر واتخذنا إجراء قانونيا ضد المدعين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:14 م

صور.. انتظام الدراسة فى أول معهد لتكنولوجيا السكك الحديد بالشرق الأوسط.. 100 طالب فقط بالعام الدراسى الأول لتقييم التجربة وتعيين كافة الخريجين.. محمد حسين: الدراسة بالمعهد متاحة أمام الطلاب العرب والأفارقة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة