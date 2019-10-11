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الزراعة توافق على تصدير 3364 طن تقاوى محاصيل حقلية خلال 30 يومًا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:55 ص
الزراعة توافق على تصدير 3364 طن تقاوى محاصيل حقلية خلال 30 يومًا ذرة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة عن أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وافقت على تصدير 3364 طن تقاوى، سواء تقاوى برسيم أو تقاوى محاصيل حقلية "ذرة، قمح، بصل، خلال الشهر الماضى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية".

وأكد تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه أن من بين الموافقات تصدير 2800 طن تقاوى برسيم إلى باكستان، و180 طن تقاوى إلى الهند، و2 طن تقاوى إلى الأردن، و20 طن تقاوى إلى السعودية، والموافقة على تصدير 29 طن من تقاوى البرسيم الى سلطنة عمان، و100 طن تقاوى برسيم إلى بلغاريا، و50 طن تقاوى إلى ليبيا، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية.

وأوضح التقرير أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، في حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

 


تقاوى برسيم

المحاصيل الزراعية

المحاصيل البستانية

تصدير تقاوى

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