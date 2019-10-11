الزراعة تقدم حزمة إرشادية للخدمة الشتوية لأشجار الموالح.. تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع" عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لحدائق الموالح حول طرق التسميد والرى خلال شهر أكتوبر الجارى.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه من أهم الممارسات الجيدة في متابعة أشجار الموالح، فحص النموت الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم الإسراف في الرى أو التعطيش، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وبداية الخدمة الشتوية وتنزيل الكمبوست والأسمدة، جمع الثمار المتساقطة والتخلص منها بالدفن أو التعبئة في شكائر بلاستكية، الاهتمام بنظافة النقط والفلاتر.

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، أنه يجب تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان، الرية الأولى الاهتمام بالتسميد بالبوتاسيوم بمعدل 2 كيلو جرام مرة كل أسبوع، الرية الثانية 1.5 كيلو جرام من سلفات نشادر و1.5 مركب 19-19.

وعن برنامج الرى، أوضح التقرير أنه فى فترة نضج الثمار حيث تبدأ علامات التلوين الخـارجي علي الثمــار مـــع استمرار الزيادة في الحجم تحتاج الأشجار إلي كمية قليلة مـن المـاء عنها في الفــترة السابقة مع ملاحظة أن تعطيش الأشجار تعطيشًا مناسبًا يسـاعد علي الإسراع في تلــون الثمار، كذلك يلاحظ أن زيادة كميات الري قد تسبـب انفصـال القشــرة وانتفـاخ الثمـار كمـا فى اليوسفى البلدى كما تساعـد علي زيـادة سقـوط الثمـار وإصابتها بالأمراض الفطـريـة ولذلك تطول الفترة بين الريات فى الخريف أي كل أسبوعين وفد تصل إلي شهر حسب الحاجة حتى حوالي منتصـف ديسمبر يــوقف الري مع مـلاحظة منـع الـرى قبــل جمع المحصول بحوالى 2 ـ 3 أسابيع في جميع الحالات.