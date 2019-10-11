الزراعة تسلم شهادات التدريب فى المزارع السمكية لـ 14 مبعوثا من 9 دول أفريقية

سلمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى شهادات التدريب لـ 14مبعوثًا من 9 دول من قارة إفريقيا وهى:"بوركينا فاسو ، بوروندى ، ساحل العاج ، مدغشقر، السودان ، مالاوى، نيجيريا ، تنزانيا ، توجو " فى إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأكدت وزارة الزراعة، أن البرنامج تضمن محاضرات نظرية ولقاءات نقاشية مع محاضرين متخصصين فى مجال الاستزراع السمكى كما اتاحت الفرصة للضيوف التعرف على ما حققته الخبرة المصرية من نجاحات فى هذا المجال، وتهدف تلك الجلسات النقاشية إلى تبادل الخبرات بين المتدربين والخبراء، كما تضمن ورش عمل تم من خلالها عرض للمشاكل المطروحة للنقاش ووضع تصور لبرامج التعامل مع تلك المشكلات. كذلك تنمية مهارات العمل الجماعى لدى المتدربين، ولقاءات لاستعراض تقارير عن انشطة الاستزراع السمكى فى بلادهم.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج تضمن ايضا زيارات ميدانية للعديد من المزارع السمكية بغرض الوقوف على كافة مراحل إنتاج الاستزراع السمكى "التفريخ، الاستزراع، الرعاية، التربية، التغذية، وسائل الحفاظ على البيئة السمكية، أهم الأمراض وكيفية علاجها والوقاية، بالإضافة إلى تداول الأسماك وتصنيعها".

كما تضمن التدريب العملى زيارات ميدانية للعديد من الجهات البحثية كالمركز الدولى للأسماك بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية، وهيئة تطوير وتنمية بحيرة السد العالى فى محافظة أسوان وزيارة المعامل البحثية التابعة لها، وبعض المزارع السمكية الخاصة ومصانع الأعلاف بمحافظة كفر الشيخ, معهد علوم البحار ومزارع سمكية بكينج مريوط بمحافظة الإسكندرية ونماذج لاستزراع الاقفاص السمكية بمنطقة رشيد، و كذلك نماذج الاستزراع السمكى فى المناطق الصحراوية وبعض المزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكذلك الدور الهام الذى تقوم به الهيئة فى تطوير بحيرة قارون.

حضر حفل ختام البرنامج وتسليم الشهادات د سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية ولفيف كبير من السادة الأفاضل كبار العاملين بالقطاع الزراعى، كما مثل وزارة الخارجية السادة السفراء وأعضاء السلك السياسى والدبلوماسى للدول المختلفة المشاركة فى البرنامج وايضا مثل الوكالة اليابانية" Mr. Iwasakiو Ms. Tsuda kanako ،المهندس عادل صلاح يونس - مدير عام المركز المصرى الدولى للزراعة.