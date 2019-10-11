الرى تنتهى من الرفع المساحى فى المرحلة الأولى لتعويضات بناء السد العالى

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى هيئة المساحة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بتعويضات أهالى النوبة نتيجة بناء السد العالى وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان، حيث تم تنفيذ الرفع المساحى لمناطق خور قندى ووادى الأمل بنسبة 100%، وتسليم الأعمال للمحافظة .

وأضافت الوزارة أن المحافظة أغلقت باب التظلمات للمتخلفين عن تسجيل أسمائهم من المتضررين وبظهور نتيجة بحث التظلمات سيتم تسليم الأراضى والشقق السكنية لكل المتضررين كل حسب رغبته.

وفى احتفالية مصغرة تم تسليم أطلس هيئة السد العالى الذى تم تنفيذه بمعرفة هيئة المساحة و يتضمن دليل خرائط منافع خزان أسوان وذلك بحضور رئيس هيئة السد العالى وبعض قيادات الهيئة وكذا تم تدريب مجموعة من مهندسى هيئة السد العالى على تلك الخرائط .