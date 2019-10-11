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الرى: إزالة 205 آلاف و324 مخالفة على الترع والمصارف منذ يناير 2015

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:31 ص
الرى: إزالة 205 آلاف و324 مخالفة على الترع والمصارف منذ يناير 2015 إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقت وزارة الموارد المائية والرى تقريرًا بشأن الحملات التى تنفذها فى مجال الإزالات على منافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية والتى تضمنت إزالة 208 حالة تعدى على مدار أسبوع كامل، ليصبح إجمالى ما تم إزالته منذ يناير 2015 وحتى الآن 205 آلاف و324 مخالفة.

وأوضح التقرير أن قطاع الرى نفذ 107 حالات على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 101 إزالة على منافع الصرف.

وكشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع نفذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 2 اكتوبر - 9 اكتوبر الجارى بنحو 107 إزالة، شملت 10 بمحافظة الغربية و 24 بمحافظة القليوبية و 9 بمحافظة المنوفية و 14 بمحافظة الدقهلية و 30 بمحافظة سوهاج و 20 بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى 133388 إزالة.

من جانبه أضاف المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر الجارى بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى و البحرى بلغت 101 إزالة موزعة على أقاليم الصرف فى 6 محافظات تضمنت تنفيذ 72 إزالة فى نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية 57 إزالة– الدقهلية بعدد 15 إزالة ، بالإضافة لتنفيذ إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة كفر الشيخ وكذلك تنفيذ 11 ازالة فى نطاق اقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف بواقع 11 ازالة ، إلى جانب تنفيذ 17 إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظات أسيوط 14 إزالة - سوهاج 3 إزالات ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 نحو 71936

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

 


الرى

الترع

المصارف

التعديات

إزالة تعديات على النيل

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