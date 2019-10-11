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الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر واختيار 5 أعضاء جدد.. تعرف عليهم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:57 م
الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر واختيار 5 أعضاء جدد.. تعرف عليهم الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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اختتمت اللجنة المشرفة علي فرز أصوات إنتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الأقصر،  أعمال فرز الأصوات، وفاز الدكتور عبد الحكيم سليم، بمقعد نقابة أطباء محافظة الأقصر خلفاً للدكتور أحمد حمزة النقيب السابق، حيث توافد مناصروه واحتفلوا معه بالمنصب الجديد.

وشملت نتيجة الإنتخابات في نقابة الأطباء بمحافظة الأقصر، علي مقعد النقيب العام تفوق الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب علي منافسه الدكتور محمود عمر عبد العزيز، وعلي مقاعد فوق 15 سنة فاز بمقعدي العضوية كل من الدكتور أبو النجا الحجاجي عضو والدكتور عبد العظيم القاضي عضو، وتغلبوا علي منافسهم الدكتور إبراهيم حسن، أما علي مقاعد تحت 15 سنة فقد حصل علي المقعدين فيها كل من الدكتور أمين منتصر عضو، والدكتور ممدوح حسانين عضو، حيث تغلبوا علي كل من الدكتور جورج عبد الله يسي موسي، والدكتور حام الدين عبد الستار محمد حماد والدكتور عمرو قاسم عبد الرحمن.

وكان قد أدلي النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بصوته في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، في مقر نقابة الأطباء بمحافظة الأقصر، وذلك لإختيار النقيب العام وأعضاء المجلس العام، ونقيب الأقصر وأعضاء مجلس نقابة المحافظة الفرعية، وشهدت نقابة أطباء محافظة الأقصر، توافد مكثف للأطباء لإختيار النقيب العام ونقيب الأقصر، وأعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية بالأقصر ونقابة جنوب الصعيد، وذلك في مقر النقابة بوسط مدينة الأقصر، وسط تواجد أمني مكثف، وبقيادة المستشار بري رئيس اللجنة المشرفة علي الإنتخابات بالأقصر.

الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر وإختيار 5 أعضاء جدد (1)
الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر 

 

الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر وإختيار 5 أعضاء جدد (2)
الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر 

 

الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر وإختيار 5 أعضاء جدد (3)
الدكتور عبد الحكيم سليم نقيباً لأطباء الأقصر 

 

 


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