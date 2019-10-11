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الدستورية العليا تعقد مؤتمر صحفيا الاثنين المقبل باليوبيل الذهبى للمحكمة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:35 ص
الدستورية العليا تعقد مؤتمر صحفيا الاثنين المقبل باليوبيل الذهبى للمحكمة المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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دعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وسائل الإعلام المختلفة، لتسجيل لحضور المؤتمر الصحفى للاحتفالية التى تنظمها بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، يوم الاثنين المقبل.

وبحسب بيان صادر باسم المحكمة صرح به المستشار بولس فهمى اسكندر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها،  فإنه من المقر عقد مؤتمر صحفى الاحتفالية يوم 14 أكتوبر الجارى على ان ترسل وسائل الإعلام إلى المحكمة عبر الفاكس أسماء من سيقومون بالتغطية الصحفية والإعلامية فى موعد غايته غدا السبت.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من استعدادات الاحتفالية المزمع تنظيمها بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى الذى يصون الحقوق والحريات.
ووجهت المحكمة اكثر من 100 دعوة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا فى دول العالم للمشاركة فى الاحتفالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى مجال القضاء الدستورى.

ووافق مجلس الوزراء على أن تصدر وزارة المالية عملة تذكرية بمناسبة اليوبيل الذهبى للمحكمة.

 
 
 
 
 
 
 

 


الدستورية العليا

المحكمة الدستورية

احتفالية اليوبيل الذهبى للمحكمة عملة تذكرية بمناسبة اليوبيل الذهبى

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