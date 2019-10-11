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الجالية المصرية بالإمارات تقدم عرضًا فنيًا فى ملتقى الأديان بسانت كاترين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:34 م
الجالية المصرية بالإمارات تقدم عرضًا فنيًا فى ملتقى الأديان بسانت كاترين سانت كاترين
كتب محمود راغب

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شارك عدد من أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات فى ملتقى الأديان العالمى "هيا بنا نصلى معًا" فى دورته الخامسة، بسانت كاترين فى محافظة جنوب سيناء، تلبية لدعوة وزارة الهجرة لهم للمشاركة فى المؤتمر، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جميع الجاليات المصرية فى كل دول العالم، وربط وبناء جسور التواصل مع الوطن الأم.

وقرر عدد من أبناء الجالية المصرية فى الإمارات، والبالغ عددهم 15 مصريًا، المشاركة فى المؤتمر، وأصروا أن يكون حضورهم على نفقتهم الخاصة من واقع حبهم وانتمائهم للوطن الأم مصر.

كما قدموا بالتعاون مع المخرج خالد جلال عرضًا فنيًا خلال المؤتمر يؤكد قيم التسامح والترابط الدينى المتواجدة على أرض مصر، كما شاركهم فى تقديم هذا العرض الأستاذ محمد بهجت المؤلف، والفنان كريم شهدى الذى تولى تلحين الموسيقى الخاصة بالعرض.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص شكرها للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك تقديرًا لحرصه الشديد على تنظيم هذا الملتقى لما يحمله من أهمية كبيرة لمصر وللعالم، والذى نبعث من خلاله برسالة طمأنينة من مصر إلى العالم أجمع، حتى نعلى بها قيم السلام والإخاء بين شعوب العالم المختلفة، والتفاف جميع الأديان حول مبادئ الإنسانية والتسامح والعيش المشترك.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هذا النمط الجديد من المشاركة، وهو النمط الذى تسعى الوزارة من خلاله لدمج أبنائنا فى الخارج بوطنهم الأم، مضيفة أن هذا يأتى أيضًا انطلاقا من الرغبة فى مساهمتهم فى نشر صورة مصر الصحيحة بالخارج، إذ أنه من المؤكد أن وضع الأمن والسلام بمصر حاليًا فى أفضل حالاته على عكس ما يروج له البعض، وأن المصريين جميعهم نسيج واحد قادرين على التعايش والاندماج وتحقيق السلام ونشره على مستوى العالم أجمع.

 


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