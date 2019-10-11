التخطيط تصدر تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومى وأهم الأرقام حول الجائزة

كتب أحمد حمادة

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومى، يعرض أهم الحقائق والأرقام والإحصاءات، والإنجازات التفصيلية لأنشطة التدريب والتأهيل بالجائزة منذ إطلاقها فى يوليو 2018.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن جائزة مصر للتميز الحكومى هى جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإدارى للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية؛ مما ينعكس بأثره على المواطن، مع الارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتكريم المتميزين، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية.

أضافت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن منظومة التميز الحكومى تعكس ثقافة التميز المؤسسى والعقلية القيادية التى تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل فى تحقيق الريادة وتمكين الحكومات، ويأتى ذلك عن طريق رفع معايير تقييم الأداء وتحسين القيمة النوعية لبناء الثقة بين المواطنين والقدرات الحكومية لبناء مستقبل أفضل، كما ترتكز المنظومة على تحقيق مستوى الريادة فى التفكير الإدارى.

وأشارت إلى أن المنظومة تنتهج التفكير الابتكارى المستدام والتخطيط الفعال للمستقبل؛ سعياً لتحسين الجودة فى تنفيذ المهام وتقديم الخدمات، لذا ترتكز المنظومة على فلسفة التطوير المستمر لرفع مستويات الأداء المتميز والريادة فى تقديم خدمات عالية الجودة، والعمل على استفادة المؤسسات الحكومية من أفضل الممارسات والخبرات العالمية فى التطبيقات الابتكارية.

وفيما يتعلق بأهم الأرقام والإحصاءات، أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أنه تم استلام طلبات الترشح إلكترونيا ويدويا من الجهات المختلفة منذ فتح باب الترشح، حيث تم استلام عدد 563 طلب ترشح بفئة المؤسسة الحكومية المتميزة كالآتى 290 طلب ترشح من الكليات الحكومية، و22 محافظة، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز و64 حى.

وفيما يخص جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية فتقدم لها عدد 226 مكتب بريد، 19 مكتب تأهيل اجتماعى، 64 مكتب شهر عقارى وتوثيق و158 مركز تكنولوجى، وتقدم لجوائز التميز الفردى عدد 39 رئيس قطاع و99 رئيس إدارة مركزية و333 مدير عام و274 مدير إدارة، كما تم تلقى عدد 157 بحث وفكرة من وزارات مختلفة و72 بحث وفكرة من المحافظات وهى جميعها أفكار متميزة تصلح للتطبيق .

وحول الإنجازات التفصيلية لأنشطة التدريب والتأهيل بالجائزة، أوضح التقرير، أنه تم تدريب عدد 3699 متدرب وفقًا لمعايير التميز الحكومى لجائزتى المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم تنفيذ ورش عمل إضافية/مكثفة لعدد 1128 متدرب للتدريب على معايير التميز الحكومى لجائزتى المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بكيفية تقديم ملف الترشح، وتم عقد اجتماعات وندوات خاصة لمجموعات عمل بشكل مكثف سواء على مستوى القاهرة أو المحافظات الأخرى، ووصل إجمالى عدد المتدربين إلى حوالى 5 الآف متدرب بإجمالى عدد ساعات ورش العمل والتدريب 30 ألف ساعة.

وفيما يخص الإطار الزمنى للجائزة فبدأت بمرحلة التوعية فى أكتوبر 2018، ثم فتح باب الترشح للجائزة أول نوفبمر 2018، يلى بعد ذلك مرحلة التدريب والتأهيل ثم مرحلة التقييم للمرشحين والتى استمرت حتى نهاية أغسطس 2019.

وتضم جائزة مصر للتميز الحكومى جوائز التميز المؤسسى وجوائز التميز الفردى، وتنقسم جوائز التميز المؤسسى إلى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتشمل الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وتشمل منافذ تقديم الخدمات (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري، المراكز التتكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة)، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية (الموقع الإلكترونى وتطبيق الهاتف المحمول).

كما تضم جوائز التميز الفردى جائزة القيادات المتميزة وتخصص للمتميزين بالمراكز القيادية (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة الابتكار والابداع لأى بحث تطبيقى أو فكرة إصلاحية.